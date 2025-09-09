A încetat din viață Dorin Manciu, șef al Reprezentanței RAR Craiova

Registrul Auto Român a anunțat decesul lui Dorin Manciu, șeful Reprezentanței RAR Dolj, la vârsta de 61 de ani. Activ în cadrul instituției încă din 2001, Manciu a fost recunoscut pentru profesionalismul, implicarea și contribuțiile sale majore la activitatea RAR Dolj. Decesul s-a produs sâmbătă, într-un spital din București.

Colectivul RAR transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și îl va păstra pe Dorin Manciu în amintire ca pe un coleg și prieten deosebit.

Detalii funerare:

Data și ora : Joi, 11 septembrie, ora 11:00,

: Joi, 11 septembrie, ora 11:00, Locația slujbei religioase : Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Băilești, Dolj,

: Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Băilești, Dolj, Destinația cortegiului: Cimitirul Eternității, Str. Lt. Becherescu nr. 22, Băilești.

Condoleanțe familiei îndurerate!