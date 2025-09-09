A încetat din viață Dorin Manciu, șef al Reprezentanței RAR Craiova

33.4 C
Craiova
marți, 9 septembrie, 2025
De Mariana BUTNARIU
Free picture (Candle Flame) from https://torange.biz/candle-flame-17409

Registrul Auto Român a anunțat decesul lui Dorin Manciu, șeful Reprezentanței RAR Dolj, la vârsta de 61 de ani. Activ în cadrul instituției încă din 2001, Manciu a fost recunoscut pentru profesionalismul, implicarea și contribuțiile sale majore la activitatea RAR Dolj. Decesul s-a produs sâmbătă, într-un spital din București.

Colectivul RAR transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și îl va păstra pe Dorin Manciu în amintire ca pe un coleg și prieten deosebit.

Detalii funerare:

  • Data și ora: Joi, 11 septembrie, ora 11:00,
  • Locația slujbei religioase: Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Băilești, Dolj,
  • Destinația cortegiului: Cimitirul Eternității, Str. Lt. Becherescu nr. 22, Băilești.

Condoleanțe familiei îndurerate!

