A încetat din viață Dorin Manciu, șef al Reprezentanței RAR Craiova

Registrul Auto Român a anunțat decesul lui Dorin Manciu, șeful Reprezentanței RAR Dolj, la vârsta de 61 de ani. Activ în cadrul instituției încă din 2001, Manciu a fost recunoscut pentru profesionalismul, implicarea și contribuțiile sale majore la activitatea RAR Dolj. Decesul s-a produs sâmbătă, într-un spital din București.
Colectivul RAR transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și îl va păstra pe Dorin Manciu în amintire ca pe un coleg și prieten deosebit.
Detalii funerare:
- Data și ora: Joi, 11 septembrie, ora 11:00,
- Locația slujbei religioase: Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Băilești, Dolj,
- Destinația cortegiului: Cimitirul Eternității, Str. Lt. Becherescu nr. 22, Băilești.
Condoleanțe familiei îndurerate!