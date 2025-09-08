CFR SA anunţă modificări temporare în circulația unor trenuri de călători

Circulația trenurilor IR 1539 Oradea – Arad – Timișoara Nord și R 3117 Timișoara Nord – Arad – Oradea va fi modificată în perioada 6 – 25 octombrie 2025, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe distanța Sânandrei – Băile Călacea (pe secția Timișoara Nord – Arad), informează CFR SA.

Astfel, în perioada 6 – 25 octombrie 2025, fără zilele de duminică, trenul IR 1539 Oradea – Arad – Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Oradea – Arad, iar pe distanța Arad – Timișoara Nord se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

De asemenea, în aceeași perioadă, la trenul R 3117 Timișoara Nord – Arad – Oradea, se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto pe distanța Timișoara Nord – Arad, iar pe distanța Arad – Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

Compania recomandă călătorilor să solicite informații despre orele de sosire și de plecare ale trenurilor

În aceste condiții, compania recomandă călătorilor să solicite informații despre orele de sosire și de plecare ale trenurilor în/din stațiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport și să consulte site-urile operatorului pentru informații actualizate despre modificările survenite în circulația anumitor trenuri.

