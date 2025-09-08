Atenție, nu e glumă! O creatură a provocat haos în miez de noapte într-un bloc, sunând la sonerii

Locatarii unui bloc de apartamente din sudul Germaniei, care au sunat la poliție din cauza soneriilor care sunau non-stop noaptea, au fost surprinși să descopere că vinovatul nu era de fapt un adolescent pus pe glume.

O creatură care aluneca în sus și în jos pe placa metalică a soneriei a provocat haos în clădire, trezindu-i pe locatari din somn, mult după miezul nopții, din cauza zgomotului care nu le dădea pace, relatează The Guardian.

Inițial, aceștia credeau că este vorba despre o glumă prin care adolescenții sună la ușă și fug înainte să fie prinși. Însă, când soneria a continuat să sune chiar și după sosirea a doi polițiști, în ciuda faptului că nu era nimeni la ușă, iar senzorul de mișcare nu se activase, o examinare mai atentă a plăcii de sonerie a scos la iveală prezența unui limax, un melc fără cochilie.

„Ne culcaserăm… dar, de obicei, nu mai deschidem ușa după ora 22:00, așa că am încercat să ignor soneria când a început. Am crezut că sunt copiii din casa abandonată de peste drum. Dar apoi m-a sunat cumnata mea, care locuiește la etaj, și m-a întrebat dacă și soneria noastră sună, pentru că a ei nu se mai oprea. Continua să sune chiar și când eram la telefon și nu se vedea nimeni la ușă. Am început să ne îngrijorăm. Atunci am decis să chemăm poliția”, a spus un locatar, citat de StirileProTv.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al poliției din Schwabach, Bavaria, a declarat că animalul a fost „pus la punct, învățat despre limitele teritoriului său și plasat pe o bucată de iarbă din apropiere”.

