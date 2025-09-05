29.5 C
Putin spune că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova

De Magda Dragu
Eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova, a avertizat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, relatează Reuters.

Putin a făcut această declaraţie la o zi după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că 26 de ţări s-au angajat să ofere garanţii de securitate postbelică Ucrainei, inclusiv o forţă internaţională terestră, maritimă şi aeriană.

Rusia susţine de mult timp că unul dintre motivele pentru care a intrat în război în Ucraina a fost acela de a împiedica NATO să admită Kievul ca membru şi să-şi plaseze forţele în Ucraina.

„Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul operaţiunilor militare, pornim de la premisa că acestea vor fi ţinte legitime pentru distrugere”, a declarat Putin la un forum economic din Vladivostok.

„Şi dacă se iau decizii care duc la pace, la pace pe termen lung, atunci pur şi simplu nu văd niciun sens în prezenţa lor pe teritoriul Ucrainei, punct.”

