Înalta Curte a decis să conteste la Curtea Constituțională legea care taie pensiile magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, să conteste legea privind reforma pensiilor magistrațiilor la Curtea Constituțională.

Președinta Înaltei Curți, judecătoarea Lia Savonea, a convocat pentru ora 13.30 Secțiile Unite ale magistraților ÎCCJ pentru a decide dacă atacă la CCR legea.

„Este un atribut care provit legii revine acestei instanțe și sunt convins că o vor exercita așa cum se cuvine”, a declarat, joi, ministrul Justitiției Radu Marinescu, potrivit antena3.ro.

Magistrații s-au întâlnit joi și cu ministrul Justiției

Magistrații s-au întâlnit joi și cu ministrul Justiției pentru a tranșa disputa privind reducerea beneficiilor. De mai bine de două săptămâni, judecătorii și procurorii protestează, ședințele de judecată sunt suspendate, iar anchetele penale întârzie. Şefii Curții Supreme și CSM refuză însă să participe la aceste discuţii.

„Activitatea din Justiție trebuie să se desfășoare, nu există grevă în această materie, iar mesajul meu este de celeritate, de responsabilitate și de profesionalism în rezolvarea tuturor dosarelor”, a mai spus ministrul Justiției.

Vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 ani

Potrivit legii pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni, iar cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%.

Prin reforma pensiilor de serviciu acordate acestora, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani.

Citeşte şi: Mai multe persoane rănite după ce un autobuz supraetajat a intrat în pietonii de pe un trotuar din Londra