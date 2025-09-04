15 morţi şi 20 de răniţi după ce un funicular din Lisabona s-a prăbuşit

15 persoane şi-au pierdut viaţa, miercuri seară, când faimosul funicular Gloria din Lisabona s-a prăbuşit, după ce cabinele s-au desprins de cablurile de rulaj. Cel puţin 20 de persoane au fost rănite.

Cabinele funicularului au fost distruse la impactul cu solul şi mai multe persoane sunt blocate în acestea. Funicularul transporta 40 de persoane la momentul tragediei.

Martorii au declarat pentru mass-media locale că funicularul a coborât în viteză dealul, aparent scăpat de sub control. Un martor ocular a spus că tramvaiul s-a răsturnat peste un bărbat care se afla pe trotuar.

Potrivit presei locale, tragedia s-a produs în urma desprinderii unui cablu care asigura funcționarea mijlocului de transport.

Accidentul s-a produs la o oră de vârf pentru turism, în jurul orei 18.00. Oficialii serviciilor de urgență au declarat că toate victimele au fost scoase din epavă în două ore.

„Este o zi tragică pentru orașul nostru… Lisabona este în doliu, este un accident tragic, tragic”, a declarat Carlos Moedas, primarul capitalei portugheze, reporterilor.

Funicularul Gloria funcţionează din 1885

Funicularul Gloria este unul dintre cele mai faimoase obiective turistice din Lisabona şi transportă anual aproximativ 3 milioane de persoane. A fost deschis în 1885 și electrificat trei decenii mai târziu.

Cele două vagoane ale sale, fiecare cu o capacitate de aproximativ 40 de persoane, sunt ataşate la capetele opuse ale unui cablu de transport, tracţiunea fiind asigurată de motoare electrice montate pe vagoane.

Clasificat ca monument naţional, funicularul Gloria leagă zona centrală a Lisabonei, în apropierea Pieţei Restauradores, de Bairro Alto (Cartierul de Sus), cunoscut pentru viaţa de noapte vibrantă.

Este una dintre cele trei linii de funicular operate de compania municipală de transport public Carris şi este utilizată atât de turişti, cât şi de rezidenţi.

Carris a declarat într-un comunicat că „toate protocoalele de întreţinere au fost respectate”, inclusiv programele de întreţinere lunare şi săptămânale şi inspecţiile zilnice. Consiliul municipal din Lisabona a suspendat funcţionarea celorlalte funiculare din oraş şi a dispus inspecţii imediate, au relatat mass-media locale.

