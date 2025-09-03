Putin susţine că este pregătit să stea oricând de vorbă cu Zelenski, la Moscova. „Lăsați-l să vină”

34 C
De Magda Dragu
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că este gata să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski dacă întâlnirea este „bine pregătită”, adăugând: „Lăsați-l pe Zelenski să vină la Moscova și întâlnirea va avea loc”.

Putin, aflat la Beijing, a recunoscut presei că preşedintele american Donald Trump i-a cerut să stea de vorbă cu Zelenski. Acesta a discutat cu presa în Beijing după ce a participat la parada militară împreună cu liderul Xi Jinping şi omologul său nord-coreean Kim Jong-Un.

„Donald Trump m-a întrebat dacă ar fi posibil să am o astfel de întâlnire. I-am răspuns că da, este posibil. În final, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire poate avea loc”, a spus Putin, citat de CNN

Mai devreme, în cadrul discursului său oficial, Putin a subliniat că „nu a exclus niciodată” o întâlnire cu Zelenski, dar a pus la îndoială „sensul” unei astfel de întâlniri.

