Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, potrivit Judecătoriei Sectorului 1.

Conform deciziei, instanţa constată legalitatea măsurii controlului judiciar luată faţă de Călin Georgescu prin ordonanţa din 26 februarie a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

„Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Călin Georgescu, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C. proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. (…) Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, se arată în decizia instanţei, citată de Agerpres.

La Parchetul General a rămas partea din dosar în care Georgescu este acuzat că ar fi pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduşi de Horaţiu Potra, după ce Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale.

