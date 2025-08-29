(Video) Un avion de vânătoare al armatei poloneze s-a prăbușit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian

Un avion de vânătoare F-16 al armatei poloneze s-a prăbușit joi, în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian la Radom, în centrul Poloniei, a anunțat un purtător de cuvânt al guvernului. Avionul a luat foc instantaneu, iar pilotul și-a pierdut viața.

Un avion de vânătoare F-16 a fost filmat în timp ce a plonjat cu botul și apoi s-a prăbușit într-o minge de flăcări în timpul antrenamentului pentru un spectacol aerian de renume mondial.

Oribilul accident a avut loc joi, 28 august, în jurul orei 19.25, ora locală, și a implicat un membru al echipei Tiger Demo. Pompierii s-au deplasat de urgență la fața locului.

Premierul polonez Donald Tusk şi ministrul Apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, care a fost la faţa locului, au transmis, pe X, condoleanţe familiei pilotului, maiorul Maciej „SLAB“ Krakowian, liderul „Tiger Demo Team Poland”.

Armata poloneză a anunţat într-un comunicat că accidentul nu s-a soldat cu niciun rănit la sol.

Show-ul aerian de la Radom, situat la aproximativ 100 km sud de Varşovia, urmează să aibă loc în acest weekend.

Forţele Aeriene poloneze dispuneau, până în prezent, de 48 de avioane de producţie americană de tip F-16.

