Două cazuri de virus West Nile depistate în România

Două cazuri de infectare cu virusul West Nile au fost depistate în judeţul Timiş, la doi pacienţi. Unul dintre ei se află în stare gravă la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara, iar altul doar a fost consultat de medici.

„În data de 28 august 2025, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Timiş a primit rezultatele probelor de laborator efectuate în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” Bucureşti, pentru doi pacienţi, în care este evidenţiată prezenţa virusului West Nile”, a transmis DSP Timiş, într-un comuniat de presă, citat de Stirileprotv.

Potrivit DSP Timiş, din datele raportate de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Dr.Victor Babeş” Timişoara, pacienţii au fost diagnosticaţi cu suspiciune de meningită /meningo-encefalită West Nile, pacienţii fiind internaţi în prezent la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Dr.Victor Babeş” Timişoara.

„Primul caz în vârstă de 58 de ani este din localitatea Periam, Timiş, fiind internat în data de 13.08.2025 la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Dr. Victor Babeş ” din Timişoara. Pacientul este în stare gravă, a fost transferat pe secţia ATI. Nu se poate preciza dacă a fost inţepat de ţânţari sau dacă a folosit măsuri de protecţie împotriva acestora. Nu a fost transfuzat sau transplantat. Nu are istoric de călătorie”, a precizat DSP Timiş.

Al doilea pacient, o femeie de 74 de ani, a fost consultată de medici, iar starea sa de sănătate este ameliorată.

