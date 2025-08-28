Valabilitatea cardurilor educaționale, prelungită cu două luni

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional destinat preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi va putea fi folosit până la data de 31 octombrie 2025, a stabilit Executivul, joi, printr-o ordonanţă de urgenţă.

Potrivit unui comunicat al Guvenului, a fost modificată OUG nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susţinerea preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile şi luarea unor măsuri în domeniul educaţiei.

Actul normativ aprobat de Executiv prevede, prin excepţie, că tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional destinat preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi, în vederea achiziţionării de materiale şcolare pentru anul şcolar 2024 – 2025, în valoare de 500 de lei într-o tranşă unică, va putea fi folosit până la data de 31 octombrie 2025, şi nu până la 31 august 2025.

