Vă era dor? A reapărut pantera neagră, la granița cu România

Isteria panterei negre revine, la granița României. Autoritățile din Silistra, Bulgaria, au convocat o ședință de criză după ce un cetățean a susținut că a văzut animalul periculos în apropierea frontierei.

Guvernatorul regiunii Silistra a anunțat că imediat după sesizare au fost trimise echipe în teren, însă în urma verificărilor nu au fost descoperite urme sau indicii privind prezența felinelor.

Povestea panterei negre a provocat deja agitație și în România, încă din luna iunie, când mai mulți locuitori din județul Teleorman au sunat la 112 spunând că au văzut animalul. La acel moment, autoritățile au mobilizat forțe în teren, însă suspiciunile nu s-au confirmat.

Subiectul a creat vâlvă și în mediul online, iar odată cu noua alertă din Bulgaria este de așteptat ca isteria să continue și în perioada următoare.

Citeşte şi: Un român și-a trezit soția din somn și a rupt-o cu bătaia pentru că sforăia





