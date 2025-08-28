Ursula von der Leyen vine luni în România. Întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la Constanţa

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, se va afla, luni, în România, urmând să se întâlnească, la Constanța, cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, informează Administrația Prezidențială.

Discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE – NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, precizează sursa citată.

Începând de vineri, șefa Executivului comunitar va vizita Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România.

Von der Leyen va discuta despre securitatea și apărarea Europei

Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România, vizitele sale vor evidenția ‘sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus’.

Von der Leyen va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de Guvern și cu cadre militare.

În România, președinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali și ai Armatei despre cooperarea UE – NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, descurajarea și apărarea împotriva amenințărilor maritime și hibride.

Citeşte şi: Circulație rutieră, închisă temporar pe Transfăgărășan