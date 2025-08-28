Român aflat ilegal în SUA, arestat pentru că a furat ceasuri și bijuterii în valoare de peste 400.000 de dolari

Un român aflat ilegal în SUA, împreună cu soția și doi copii minori, a fost arestat pentru că a furat ceasuri și bijuterii în valoare de 400.000 de dolari în comitatul Martin din statul american Florida. Autoritățile susin că bărbatul este căutat pentru furturi și în state americane și că face parte dintr-o rețea amplă de hoți ambulanți.

Arestarea românului, despre care se precizează că se afla ilegal pe teritoriul SUA, a fost anunțată, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, de biroul șerifului din comitatul Martin, marți, 26 august. În postare se menționează că un ceas Rolex furat, valorând 40.000 de dolari, a fost găsit la mâna fiului de 10 ani al bărbatului, iar fiica acestuia purta un colier de lux furat. Arestarea a avut loc la o zi după ce suspectul a jefuit un magazin de bijuterii din localitatea Stuart.

Polițiștii au recuperat de la român bijuterii furate în valoare totală de peste 400.000 de dolari

Hoțul a fost „interceptat“ și apoi reținut de adjuncții șerifului din comitatul Martin. Arestarea a dus la recuperarea de bijuterii furate în valoare totală de peste 400.000 de dolari. Printre obiectele găsite se numără ceasuri de lux, un inel cu diamant în valoare de 40.000 de dolari, lanțuri de aur, monede de aur, precum și suma de 30.000 de dolari în numerar. Bijuteriile furate erau ascunse în interiorul unui animăluț de pluș pentru copii.

Mesajul postat de biroul șerifului precizează că suspectul se numește Marcu Rostas, are 33 de ani și deținea mai multe acte de identitate false. El era căutat în mai multe state din SUA, pentru infracțiuni similare. Pentru a verifica identitatea suspectului, la acțiunea de reținere au participat și reprezentanți ai Serviciilor de Imigrări.

Românul face parte dintr-o rețea amplă de hoți ambulanți

Postarea șerifului precizează că „Rostas face parte dintr-o rețea mai amplă de hoți ambulanți care distrag atenția victimelor, uneori numiți țigani nomazi, care se deplasează prin Statele Unite, vizând victimele nebănuitoare, folosind trucuri înșelătoare pentru a fura sume mari de bani sau obiecte de valoare.

Acești hoți lucrează adesea în grupuri care pot include femei, copii sau complici în vârstă care ajută la crearea de diversiuni. În timp ce un membru distrage atenția victimei, altul fură în liniște bijuterii, bani sau alte obiecte de valoare în câteva secunde. Aceștia atacă magazine de bijuterii, centre comerciale și uneori locuințe private”.

Soția lui Marcu, Natașa, se afla și ea în mașină cu soțul ei când a fost rvținut de polițiști. Soția nu este „arestată în acest moment“, dar Serviciile de Imigrări sunt „în legătură cu ea“.

