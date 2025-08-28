Impozite mai mari pe locuințe și mașini

Impozitul pe proprietate va crește, de anul viitor, cu până la 70%. De exemplu, dacă până acum un român plătea 120 de lei pentru o casă la țară, noul impozit ar putea ajunge la 200 de lei.

Autoritățile locale vor avea astfel o sursă mai consistentă de venituri, mai ales că România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți proprietari de locuințe. Și cei care dețin mașini vor plăti impozite aproape duble, potrivit digi24.ro,

Impozitele pentru proprietăți și mașini ar urma să crească în cazul persoanelor fizice, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a oferit și câteva exemple. De exemplu, un proprietar de casă în mediul rural plătea până acum un impozit de până la 120 lei pentru proprietate. Însă, de acum înainte, acest impozit va crește până la 200 lei.

România are cei mai mulți proprietari de locuințe din Uniunea Europeană

De asemenea, proprietari de mașini cu o capacitate cilindrică mică – practic, marea majoritate a proprietarilor de mașini din România – plăteau un impozit anual de 70-80 lei. În cazul lor, impozitul ar urma să ajungă până la 150 lei pe an. Practic, se dublează.

Aceste măsuri sunt necesare deoarece autoritățile locale au investiții în derulare și nu mai au suficiente fonduri pentru a le susține. România are cei mai mulți proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, iar acești bani suplimentari ar urma să rămână în bugetele locale, greu lovite de măsurile de austeritate anunțate de Guvern.

