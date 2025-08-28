Bandă de hoți români în Austria, destructurată la noi în ţară

Poliţia română informează joi că la data de 28 august, în urma schimbului de informaţii realizat prin Biroul Sirene al Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, împreună cu cei ai oraşului Chişineu-Criş, cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, au pus în aplicare patru mandate europene de arestare, transmite News.ro.

Potrivit sursei citate, mandatele erau emise de autorităţile din Austria, pe numele a patru bărbaţi, cu vârste între 32 şi 41 de ani, toţi din localitatea arădeană Nădab. Aceştia sunt cercetaţi pentru 33 de infracţiuni contra patrimoniului, pe teritoriul Austriei.

Cei patru bărbaţi urmează să fie prezentaţi magistraţilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, pentru luarea măsurilor legale care se impun.

