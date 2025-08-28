Femeie jefuită în spital de un hoț care a pretins că este fiul ei

O femeie internată la Spitalul de Urgență „Sfântul Spiridon“ din Iași a fost jefuită. În timp ce femeia era operată, hoțul s-a dat drept fiul ei, a intrat în salon și i-a furat portofelul cu bani și bijuteriile, potrivit Digi24.

Pacienta din județul Neamț fusese internată în Clinica de chirurgie. Hoțul i-a furat geanta în care avea un portofel cu 3.500 de lei și mai multe carduri, precum și un lănțișor de aur și acte de identitate.

Hoțul ar fi un bărbat de 20-25 de ani, care le-a spus cadrelor medicale și celorlalți pacienți că este fiul femeii.

Victima bănuiește că hoțul știa că nu se afla în salon în acel moment și că avea bani în bagaj.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt și încearcă să-l identifice pe bărbat. Oamenii legii verifică imaginile de pe camerele de supraveghere din unitatea medicală.

