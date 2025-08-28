Statul va deconta servicii de sprijin psihologic decontate pentru pacienții oncologici

Guvernul a aprobat, joi, măsuri prin care reglementează accesul pacienților oncologici la sprijin psihologic integrat în tratamentul standard, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții pacienților oncologici, prin oferirea de sprijin emoțional și psihologic, parte integrantă a îngrijirii complete a cancerului.

Potrivit unui comunicat al Executivului, a fost modificată și completată Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

‘Pacienții oncologici vor beneficia de servicii de sprijin psihologic decontate de stat. Guvernul a aprobat măsuri prin care reglementează accesul pacienților oncologici la sprijin psihologic integrat în tratamentul standard, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții pacienților oncologici, prin oferirea de sprijin emoțional și psihologic, parte integrantă a îngrijirii complete a cancerului’, arată sursa citată.

A fost creat cadrul legal necesar pentru decontarea serviciilor psihologice din pachetul de servicii de bază

Guvernul menționează că a fost creat cadrul legal necesar pentru decontarea serviciilor psihologice din pachetul de servicii de bază.

Astfel, până la data de 30 iunie 2026, pacienții oncologici vor putea beneficia, la recomandarea medicilor specialiști în oncologie, chirurgie oncologică, hematologie, hematologie pediatrică, radioterapie sau îngrijiri paliative, de servicii psihologice decontate, chiar dacă furnizorul nu este specializat în psiho-oncologie.

Începând cu 1 iulie 2026, pentru a crește calitatea îngrijirilor, serviciile psihologice decontate vor putea fi furnizate numai pe baza recomandărilor emise de psihologi cu formare complementară sau formare profesională în psiho-oncologie, cu o durată minimă de patru luni și 110 ore de curs.

„Măsurile adoptate asigură un cadru clar și o finanțare adecvată, care vor permite pacienților să beneficieze de suport specializat, esențial pentru gestionarea traumelor psihologice asociate cu boala, tratamentele și procesul de recuperare. Guvernul reconfirmă astfel angajamentul de a plasa pacientul în centrul politicilor de sănătate, prin asigurarea nu doar a unei asistențe medicale de calitate, ci și a serviciilor conexe de suport psihologic de specialitate, decontate din sistemul public“, mai precizează Executivul.

Citește și: Un bărbat a tras cu pistolul, noaptea, în fața casei fostei iubite, ca să o facă să renunțe la pensia alimentară