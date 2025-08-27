Pe fondul problemelor economice, sectorul auto german concediază masiv personal

Unul dintre cele mai mari sectoare ale economiei Germaniei, industria auto, a pierdut aproximativ 51.500 de locuri de muncă în ultimele 12 luni, echivalentul a aproape 7% din forţa de muncă, arată o analiză a EY pe baza datelor biroului de statistică Destatis, transmite CNBC.

Economia germană a înregistrat, în total, 114.000 de concedieri în perioada iulie 2024 – iunie 2025, aproape jumătate provenind din sectorul auto. ”Niciun alt sector industrial nu a înregistrat o reducere atât de mare a numărului de angajaţi”, subliniază raportul.

Comparativ cu perioada anterioară pandemiei, industria auto germană are cu peste 112.000 de locuri de muncă mai puţin.

Potrivit EY, scăderile masive de profituri, supracapacităţile de producţie şi pieţele externe aflate în dificultate fac imposibilă evitarea restructurărilor.

Veniturile din sector au scăzut cu 1,6% în trimestrul al doilea din 2025, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce industria germană per ansamblu a suferit un declin de 2,1%. Volkswagen a raportat o scădere accentuată a profitului trimestrial şi a redus prognoza pentru întregul an.

Printre problemele cronice se numără competiţia acerbă din partea producătorilor chinezi, dificultăţile de adaptare la tranziţia spre vehicule electrice şi birocraţia internă. La acestea se adaugă incertitudinea provocată de politica comercială a administraţiei Trump, care a dus la o scădere de 8,6% a exporturilor auto germane către SUA în prima jumătate a anului.

Deşi noul acord comercial UE-SUA prevede tarife de 15% pentru automobile, aplicarea lor depinde de reducerea unor taxe industriale europene.

În paralel, economia Germaniei rămâne fragilă: după un avans de 0,3% în primul trimestru din 2025, PIB-ul a scăzut cu 0,3% în trimestrul al doilea, continuând declinul din 2023 şi 2024.

EY estimează că exporturile auto germane către SUA vor rămâne sub presiunea tarifelor, iar cele către China vor fi afectate de cererea în scădere, în timp ce restructurările la nivelul marilor companii industriale germane vor aduce noi pierderi de locuri de muncă.

