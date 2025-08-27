O simplă analiză de sânge ar putea detecta cancerul ovarian, în stadii incipiente

Un test de sânge ar putea detecta cu precizie cancerul ovarian în stadii incipiente şi are potenţialul de a îmbunătăţi „semnificativ” îngrijirea şi rezultatele pentru femeile diagnosticate cu această boală, relatează marţi DPA/PA Media.

Testul caută două tipuri diferite de markeri sangvini la persoanele care prezintă simptome ale bolii, printre care dureri pelviene şi balonare, apoi utilizează învăţarea automată pentru a recunoaşte tipare care ar fi dificil de detectat de către oameni.

Experţii şi-au exprimat speranţa că acest test va putea fi utilizat în cadrul Serviciului Naţional de Sănătate (NHS) din Marea Britanie, după obţinerea aprobărilor necesare, conform stirileprotv.ro.

În fiecare an, în Regatul Unit se înregistrează aproximativ 7.500 de cazuri noi de cancer ovarian, care afectează de obicei femeile cu vârsta peste 50 de ani.

De obicei, acesta este diagnosticat folosind o combinaţie de scanări şi analize de sânge şi, uneori, biopsii, însă adesea este detectat prea târziu, când este mai dificil de tratat.

Simptome precum balonarea nu sunt întotdeauna evidente, în timp ce alte semne ale cancerului ovarian includ dureri persistente la nivelul abdomenului sau a pelvisului, senzaţia de saţietate rapidă după masă şi urinarea frecventă.

Testul caută elementele pe care cancerul le eliberează în circulaţia sanguină

Acest test de sânge, dezvoltat de AOA Dx, caută elementele pe care cancerul le eliberează în circulaţia sanguină, chiar şi în stadiile incipiente.

Celulele canceroase eliberează în sânge fragmente care transportă molecule minuscule asemănătoare grăsimilor, cunoscute sub numele de lipide, împreună cu anumite proteine. Această combinaţie de lipide şi proteine reprezintă un fel de amprentă biologică a cancerului ovarian, potrivit AOA Dx.

Testul utilizează, de asemenea, un algoritm care a fost antrenat pe mii de probe de la pacienţi pentru a recunoaşte tipare subtile în aceste lipide şi proteine care indică cancerul ovarian.

Testul poate detecta boala „în stadii incipiente şi cu o precizie sporită“

Acest test poate detecta boala „în stadii incipiente şi cu o precizie sporită în comparaţie cu instrumentele actuale”, a declarat Alex Fisher, director operaţional şi cofondator al AOA Dx.

Directorul ştiinţific al AOA Dx, Abigail McElhinny, a adăugat: „Folosind învăţarea automată pentru a combina mai multe tipuri de biomarkeri, am dezvoltat un instrument de diagnosticare ce detectează cancerul ovarian în complexitatea moleculară a bolii, în subtipuri şi stadii”.

„Această platformă oferă o oportunitate excelentă de a îmbunătăţi diagnosticul precoce al cancerului ovarian, ceea ce poate duce la rezultate mai bune pentru pacienţi şi la costuri mai mici pentru sistemul sanitar”, a adăugat ea.

Un studiu condus de cercetători de la universităţile din Manchester şi Colorado, publicat în jurnalul ştiinţific Cancer Research Communications al Asociaţiei Americane de Cercetare a Cancerului (AACR) a testat 832 de probe utilizând platforma AOA Dx.

Testul a demonstrat o precizie de 92% în toate stadiile şi de 88% în stadiile incipiente

În probele de la Universitatea din Colorado, testul a reuşit să detecteze cu precizie cancerul ovarian în toate stadiile bolii în 93% din cazuri şi în 91% din cazuri în stadiile incipiente.

În probele din Manchester, testul a demonstrat o precizie de 92% în toate stadiile şi de 88% în stadiile incipiente.

Emma Crosbie, profesoară la Universitatea din Manchester şi consultant onorific în oncologie ginecologică la Manchester University NHS Foundation Trust (MFT), a declarat: „Platforma AOA Dx are potenţialul de a îmbunătăţi semnificativ îngrijirea pacienţilor şi rezultatele pentru femeile diagnosticate cu cancer ovarian”.

Citeşte şi: Ce alimente trebuie să consumăm când avem deficit de calciu