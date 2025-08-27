Danemarca convoacă diplomat american după acuzații privind operațiuni de influență în Groenlanda

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, l-a convocat pe Mark Stroh, însărcinatul cu afaceri al SUA la Copenhaga, după ce un raport al televiziunii publice DR a dezvăluit presupuse „operațiuni de influență sub acoperire” desfășurate de cetățeni americani în Groenlanda.

Conform surselor citate de DR, scopul ar fi fost infiltrarea societății locale și promovarea secesiunii insulei de Regatul Danemarcei, cu orientarea către Statele Unite. Serviciul de securitate și informații PET a avertizat că Groenlanda este vizată de „campanii de influență” menite să exploateze dezacordurile dintre populația locală și autoritățile de la Copenhaga.

„Orice încercare de a se amesteca în afacerile interne ale Regatului va fi, desigur, inacceptabilă”, a declarat Rasmussen pentru BBC, adăugând că Danemarca rămâne vigilentă în fața presiunilor externe.

Un subiect sensibil pentru relațiile danezo-americane

Tensiunile apar în contextul în care fostul președinte Donald Trump și-a exprimat de mai multe ori dorința ca SUA să anexeze Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei. Vicepreședintele american, JD Vance, a criticat în acest an Copenhaga pentru investițiile „insuficiente” în insulă.

Premierul danez Mette Frederiksen a avertizat recent Washingtonul că „nu puteți anexa o altă țară”, într-o declarație făcută în timpul unei vizite oficiale în Nuuk, potrivit BBC.

Într-o evaluare de securitate, PET a precizat că astfel de operațiuni de influență pot lua forma dezinformării sau a recrutării unor „agenți de influență tradiționali”, având ca obiectiv crearea de tensiuni între Groenlanda și Danemarca.

Investigații și reacții

Potrivit DR, un cetățean american ar fi vizitat Nuuk cu intenția de a întocmi o listă cu groenlandezi favorabili independenței și deschiși colaborării cu SUA. Raportul vine după dezvăluiri anterioare din Wall Street Journal, care sugerau că agențiile americane de informații acordă o atenție sporită insulei, inclusiv resurselor sale minerale.

Între timp, SUA nu au încă un ambasador la Copenhaga, astfel că Mark Stroh, în calitate de însărcinat cu afaceri, rămâne principalul interlocutor diplomatic. Este a doua oară în acest an când ministrul danez de externe convoacă reprezentanți ai Statelor Unite în legătură cu posibile acțiuni americane vizând Groenlanda.

Danemarca, membră a NATO și a Uniunii Europene, a considerat mult timp SUA drept un aliat strategic, însă ultimele dezvăluiri riscă să adâncească suspiciunile la Copenhaga cu privire la intențiile Washingtonului în Arctica.

