O femeie de 92 de ani bate recorduri la probele de alergare viteză

Emma Mazzenga din Padova, Italia, în vârstă de 92 de ani continuă şi la această vârstă să surprindă cu perfomanţele sale sportive şi să uimească prin rezultatele sale: recorduri mondiale şi nenumărate titluri şi medalii sportive. Femeia reprezintă o enigmă științifică pentru cercetătorii americani şi italieni care îşi propun să o studieze.

Bunică şi fostă profesoară de chimie, Emma Mazzenga are un palmares sportiv impresionant, mai precis 115 titluri italiene, 31 de titluri europene, 11 titluri mondiale și patru recorduri mondiale devenind astfel o legendă şi un fenomen, relatează Padovaoggi.

La 92 de ani, Emma Maria Mazzenga continuă să alerge, iar rezistența și realizările sale au atras atenția publicaţiei Washington Post şi a universităților și laboratoarelor, atât din Italia, cât și din Statele Unite, pentru că a alerga astfel la 92 de ani este ceva dincolo de excepția sportivă, este o adevărată enigmă științifică.

Studiile efectuate până în prezent dezvăluie fibre musculare comparabile cu cele ale unui bărbat de 70 de ani, dar cu o oxigenare demnă de o femeie în vârstă de 20 de ani.

Pentru oamenii de știință, cazul ei este aur curat, astfel că în luna octombrie, noi studii de la Universitatea din Padova și din Statele Unite vor încerca să înțeleagă cum reușește „cea mai rapidă bunică din lume” să mențină un echilibru atât de rar între corp și minte.

