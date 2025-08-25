Ministrul Transporturilor din Turcia, amendat și nevoit să-și ceară scuze după ce s-a filmat conducând cu 225 km/h pe autostradă

Ministrul Transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu, a primit o amendă pentru depășirea vitezei legale după ce a postat pe X un videoclip cu el însuși în timp ce conduce o mașină cu 225 km/h pe autostradă, aproape dublul vitezei legale. Acestat a fost aspru criticat pe rețelele sociale și s-a văzut nevoit să-și ceară scuze public, informează Hotnews.

Videoclipul, care are drept coloană sonoră muzică folk și extrase dintr-un discurs al președintelui Recep Tayyip Erdogan ce elogiază infrastructura realizată de guvern, îl arată pe ministrul Abdulkadir Uraloglu în timp trece în viteză cu mașina sa pe lângă alte automobile, pe banda rapidă a autostrăzii Ankara-Nigde.

Poliția rutieră a emis mai târziu o amendă de 9.267 lire turcești (280 de dolari) pentru depășirea limitei de viteză, la circa 50 km de capitala Ankara.

Fiind confruntat cu numeroase critici, Uraloglu a publicat ulterior pe „X” o fotografie cu amenda și mesajul: „Prezint scuze națiunii noastre”.

Limita legală de viteză pe autostrăzile din Turcia este de 140 km/h. Anul trecut, 6.351 de persoane au murit în aproape 1,5 milioane de accidente rutiere înregistrate în țara condusă de președintele Recep Erdogan, potrivit datelor oficiale.

