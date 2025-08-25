26.7 C
Craiova
luni, 25 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateMinistrul Transporturilor din Turcia, amendat și nevoit să-și ceară scuze după ce s-a filmat conducând cu 225 km/h pe autostradă

Ministrul Transporturilor din Turcia, amendat și nevoit să-și ceară scuze după ce s-a filmat conducând cu 225 km/h pe autostradă

De Daniela Moise
Ministrul Transporturilor din Turcia, amendat și nevoit să-și ceară scuze după ce s-a filmat conducând cu 225 km/h pe autostradă
Ministrul Transporturilor din Turcia, amendat și nevoit să-și ceară scuze după ce s-a filmat conducând cu 225 km/h pe autostradă

Ministrul Transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu, a primit o amendă pentru depășirea vitezei legale după ce a postat pe X un videoclip cu el însuși în timp ce conduce o mașină cu 225 km/h pe autostradă, aproape dublul vitezei legale. Acestat a fost aspru criticat pe rețelele sociale și s-a văzut nevoit să-și ceară scuze public, informează Hotnews.

Videoclipul, care are drept coloană sonoră muzică folk și extrase dintr-un discurs al președintelui Recep Tayyip Erdogan ce elogiază infrastructura realizată de guvern, îl arată pe ministrul Abdulkadir Uraloglu în timp trece în viteză cu mașina sa pe lângă alte automobile, pe banda rapidă a autostrăzii Ankara-Nigde.

Poliția rutieră a emis mai târziu o amendă de 9.267 lire turcești (280 de dolari) pentru depășirea limitei de viteză, la circa 50 km de capitala Ankara.

Fiind confruntat cu numeroase critici, Uraloglu a publicat ulterior pe „X” o fotografie cu amenda și mesajul: „Prezint scuze națiunii noastre”.

Limita legală de viteză pe autostrăzile din Turcia este de 140 km/h. Anul trecut, 6.351 de persoane au murit în aproape 1,5 milioane de accidente rutiere înregistrate în țara condusă de președintele Recep Erdogan, potrivit datelor oficiale.

Citește și: Scorpionii Roșii, în misiune de instruire în Irak

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA