20.6 C
Craiova
marți, 26 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateDoi bărbați care au furat bere dintr-o benzinărie au vrut să scape de jandarmi sărind într-un râu

Doi bărbați care au furat bere dintr-o benzinărie au vrut să scape de jandarmi sărind într-un râu

De Daniela Moise
Doi bărbați care au furat bere dintr-o benzinărie au vrut să scape de jandarmi sărind într-un râu
Doi bărbați care au furat bere dintr-o benzinărie au vrut să scape de jandarmi sărind într-un râu

Doi bărbați, de 29, respectiv 30 de ani, s-au ales cu dosar penal, după ce au furat mai multe sticle de bere dintr-o benzinărie din Bacău, informează ȘtirileProTV.

Un echipaj de jandarmi care era în zonă a pornit pe urmele lor, imediat după furt.

Când au observat că sunt urmăriți, cei doi bărbați au încercat să scape sărind de pe un pod, în albia unui râu. Dar tot au fost prinși. Jandarmii i-au imobilizat până la sosirea polițiștilor. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții cercetați acum pentru furt calificat riscă să ajungă în spatele gratiilor.

Citește și: Două femei şi un bebeluş, răniţi într-un accident în care a fost implicată o ambulanţă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA