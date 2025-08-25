Doi bărbați care au furat bere dintr-o benzinărie au vrut să scape de jandarmi sărind într-un râu

Doi bărbați, de 29, respectiv 30 de ani, s-au ales cu dosar penal, după ce au furat mai multe sticle de bere dintr-o benzinărie din Bacău, informează ȘtirileProTV.

Un echipaj de jandarmi care era în zonă a pornit pe urmele lor, imediat după furt.

Când au observat că sunt urmăriți, cei doi bărbați au încercat să scape sărind de pe un pod, în albia unui râu. Dar tot au fost prinși. Jandarmii i-au imobilizat până la sosirea polițiștilor. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții cercetați acum pentru furt calificat riscă să ajungă în spatele gratiilor.

