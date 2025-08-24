Un român din Germania şi-a omorât logodnica şi băiatul de trei ani. Fetiţa de doi ani a scăpat miraculos

Un român stabilit în Germania a încercat să își omoare toată familia, iar apoi s-a sinucis. Singura care a supraviețuit a fost fetița de aproape 2 ani.

O tragedie a zguduit întreaga comunitate din Baden-Württemberg, Germania. Alexandru, un cetățean român în vârstă de 37 ani, și-a ucis logodnica în vârstă de 34 de ani, dar și pe fiul lor în vârstă de 3 luni. Potrivit presei germane, evenimentele s-au desfășurat pe 10 august, când bărbatul și-a înjunghiat partenera, apoi a provocat intenționat un accident de mașină.

Totul ar fi pornit de la o ceartă cu logodnica, însă conflictul a degenerat. După uciderea logodnicei sale, Alexandru a luat copiii și a intrat intenționat cu mașina pe contrasens. Impactul a dus la moartea sa și a micuțului Aaron. Miraculos, fiica lor Hannah, în vârstă de aproape 2 ani, a supraviețuit, dar a fost grav rănită.

Poliţia crede că bărbatul era bolnav psihic

Un purtător de cuvânt al poliției germane a precizat că familia nu era cunoscută pentru istoricul privind conflictele. Nici vecinii și nici autoritățile nu luaseră cunoștință de problemele dintre părinți și nu era cunoscuți ca fiind oameni violenți. Pe de altă parte, motivul și cursul evenimentelor rămâne neclar. Deșii oamenii legii au închis ancheta pe motiv că făptașul a decedat, aceștia sunt siguri că românul în vârstă de 37 de ani avea probleme psihice, relatează portalul german de știri Swr.de.

Fetița de aproape 2 ani, în comă, la spital

Copila de aproape 2 ani a ajuns în stare gravă la spital. Hannah s-a trezit din comă, iar bunica ei joacă un rol crucial în recuperarea sa. Fetița de 2 ani a primit îngrijiri medicale. După accident, Hannah a fost plasată în comă indusă de medici. O primă încercare de trezire, la cinci zile după incident, a fost întreruptă. Însă 72 de ore mai târziu, totul a decurs bine. De luni, Hannah poate să comunice cu bunica sa nu doar prin atingeri, ci și prin cuvinte.

