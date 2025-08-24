Milioane de europeni și-ar părăsi casa pentru a fi chiriași printre străini

Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, peste unul din zece cetățeni ai Uniunii Europene iau în calcul să-și părăsească regiunea de reședință, fie din proprie voință, fie din necesitate, notează Euronews.

În următorii cinci ani, 7% dintre respondenți ar vrea să se mute voluntar, iar 4% ar fi nevoiți să facă acest pas. Cele mai mari procente de persoane dispuse să plece se regăsesc în Portugalia și Ungaria (16%), urmate de Franța (15%), respectiv Grecia și Polonia (12%). La polul opus, 94% dintre olandezi și 90% dintre croați resping ideea de a-și părăsi regiunea în viitorul apropiat.

Economia precară împinge oamenii să plece

Principalul motiv invocat de cei care se gândesc la migrație este lipsa locurilor de muncă de calitate și a oportunităților economice (29%). Aproape un sfert dintre cetățenii care iau în calcul relocarea afirmă că situația politică și lipsa de încredere în instituții sunt factori decisivi.

Nemulțumirea este deosebit de ridicată în Slovacia (50%), Malta (45%), Luxemburg (38%), dar și în Croația și Ungaria (36%). Criza locuințelor lovește în Spania, Grecia și Cehia

Un alt motiv important pentru dorința de migrație este accesul dificil la locuințe accesibile (22%). Problema este resimțită cel mai acut în Spania (40%), urmată de Cehia (30%) și Grecia. Conform European Housing Trend, 64% dintre potențialii cumpărători europeni nu își permit o locuință, în special din cauza imposibilității de a economisi pentru avans.

Proprietari în Est, chiriași în Vest

Datele arată că locuitorii din estul Europei sunt mult mai predispuși să dețină o locuință: Românii (85%), croații (83%) și bulgarii (80%) conduc clasamentul. În schimb, doar 46% dintre maltezi, 34% dintre germani și 30% dintre elvețieni sunt proprietari de case.