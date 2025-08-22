29 C
De Daniela Moise
Polițist omorât cu propriul pistol în timpul unui jaf la o benzinărie din Germania

Un ofiţer de poliţie a fost împuşcat mortal joi, într-o localitate din vestul Germaniei, în timpul unui jaf la o benzinărie.

Incidentul a avut loc în oraşul Völklingen, lângă graniţa cu Franţa.

Doi ofiţeri de poliţie l-au urmărit pe unul dintre atacatori care comiseseră jaful, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Saarbrücken.

Atacatorul a reuşit să smulgă arma de la unul dintre ofiţeri şi a tras în aceştia de mai multe ori. Făptaşul a fost, de asemenea, rănit în timpul schimbului de focuri şi a fost arestat.

Numeroase unităţi de poliţie şi echipaje de salvare au fost desfăşurate în oraşul Völklingen.

Citește și: (Video) Un bărbat a dat foc unui bar din Spania pentru că nu avea maioneză

