Accident rutier în Slatina: un pieton rănit, șofer testat negativ pentru alcool

În data de 22 august, în jurul orei 12:45, un accident rutier a avut loc pe strada George Poboran din municipiul Slatina. Poliția Județeană Olt a fost sesizată prin apel 112 și s-a deplasat imediat la fața locului.

Din primele verificări, un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani, din Slatina, a acroșat un pieton de 57 de ani, din comuna Șerbănești. Cauzele accidentului urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor.

Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului.

