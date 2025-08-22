116 milioane de euro, bani europeni pentru refacerea apelor, inclusiv în Marea Neagră și Dunăre

Comisia Europeană a anunţat vineri că Uniunea Europeană va finanța cu 116 milioane de euro 13 proiecte dedicate refacerii sănătății oceanelor, mărilor și apelor interioare, printre care se numără și inițiative pentru Marea Neagră și fluviul Dunărea, relatează Agerpres.

Proiectele au fost selectate în cadrul misiunii UE „Oceane și Ape” și vizează conservarea zonelor marine protejate, protejarea habitatelor pentru speciile migratoare, reducerea impactului pescuitului asupra mediului și implicarea comunităților locale în acțiuni de refacere a ecosistemelor acvatice.

Cele 13 inițiative reunesc organizații de cercetare, IMM-uri, autorități locale, școli și companii, urmând să aducă beneficii atât apelor Uniunii, cât și unor regiuni din afara UE.

Unde vor fi implementate proiectele

Proiectele vor fi implementate în bazinele maritime ale Mării Negre, Dunării, Mării Baltice, Mării Nordului, Mării Mediterane, precum și în regiunile Atlanticului și Arcticii.

Printre acestea se numără SEAMPHONI, care va utiliza tehnologii avansate pentru monitorizarea biodiversității marine offshore, și DanubeLifelines, destinat refacerii căilor de migrație pentru pești în fluviul Dunărea. Alte proiecte, precum ECO-CATCH și MarineGuardian, vor dezvolta metode inovatoare de pescuit menite să reducă capturile accidentale și să protejeze habitatele marine.

Imvestiția, un pas important în direcția refacerii ecosistemelor acvatice

Finanțarea provine din programul Orizont Europa, instrument prin care UE caută soluții la provocările majore ale societății. Proiectele au fost selectate în urma unei evaluări realizate de experți independenți, iar detaliile complete privind bugetele și beneficiarii sunt disponibile pe site-ul misiunii UE.

Potrivit Comisiei Europene, investiția reprezintă un pas important în direcția refacerii ecosistemelor acvatice, obiectiv central al Pactului european pentru oceane, și are ca scop asigurarea unui viitor durabil pentru generațiile viitoare.

Citeşte şi: Craiova: Minor plecat dintr-un centru de plasament, căutat de poliție