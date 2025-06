DW: O româncă, angajată a reprezentanței Uniunii Europene, a fost bătută în Rusia

O româncă, angajată a reprezentanței UE în Rusia, a fost bătută în Vladivostok. Ea se afla acolo într-o călătorie de afaceri, anunță Deutsche Welle.

Diplomatul a părăsit hotelul pentru o plimbare, la 26 mai, în jurul orei 07:00. O mașină a oprit în fața ei și au coborât doi bărbați. Aceștia au început să o amenințe și să o bată. După incident, fata a fost scoasă din Federația Rusă, a raportat revista Spiegel, citând cercurile diplomatice ale UE, relatează DW.

Numele fetei nu a fost precizat, însă s-a transmis că este cetățean român.

Nu se știe cu exactitate cine au fost infractorii, dar diplomații europeni suspectează că aceștia au fost ofițeri FSB. Pe 17 iunie a avut loc la Moscova o reuniune a reprezentanților mai multor țări din UE pentru a discuta incidentul.

Ea era însoțită de o colegă din Franța. Acestea doreau să viziteze consulatele UE din Vladivostok.

Purtătoarea de cuvânt a UE, Anitta Hipper, a confirmat într-un comentariu pentru Spiegel că incidentul a avut loc, dar nu a intrat în detalii. Potrivit acesteia, reprezentantul Rusiei în Belgia a fost convocat pentru o explicație.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anita Gipper, a confirmat și ea atacul asupra funcționarului UE din Vladivostok, susține The New Voice of Ukraine.

