Rachete iraniene au lovit Tel Avivul şi oraşul port Haifa

Tel Avivul şi oraşul port Haifa din Israel au fost lovite luni, 16 iunie, de rachete iraniene, distrugând case şi alimentând îngrijorările liderilor mondiali reuniţi în această săptămână la summitul G7 că lupta dintre cei doi vechi inamici ar putea duce la un conflict regional mai amplu, relatează Reuters.

Mass-media israeliene au anunţat că trei persoane au murit în centrul ţării, iar alte zeci au fost rănite în atacurile din timpul nopţii.

Operaţiunile de căutare şi localizare sunt în curs de desfăşurare în oraşul Haifa, din nordul ţării, unde aproximativ 30 de persoane au fost rănite, au declarat autorităţile, în timp ce zeci de echipaje de prim ajutor se îndreptau spre zonele lovite. Presa a relatat că se vedeau incendii la o centrală electrică din apropierea portului.

Imagini video în direct au arătat, de asemenea, mai multe rachete deasupra Tel Avivului, iar explozii au putut fi auzite acolo şi deasupra Ierusalimului. Unele clădiri rezidenţiale din Tel Aviv au fost lovite, au declarat martori Reuters.

