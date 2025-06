Sorin Grindeanu, despre plata taxelor: Cine nu respectă legea, trebuie să plătească. Și trebuie să plătească şi cei care nu au controlat aceste companii

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre situaţia de la ANAF, că cine nu respectă legea, inclusiv plata impozitelor, trebuie să plătească, şi trebuie să plătească şi cei care nu au controlat aceste companii. Despre reforma fiscală şi faptul că nu s-a implementat, Grindeanu a arătat că anumite măsuri n-au fost dorite de „anumiţi colegi de-ai noştri”, fiind într-un an electoral, transmite News.ro.

„Am văzut foarte multe puncte de vedere după această declaraţie a domnului preşedinte. Pe de o parte, argumente prin care nu se întâmplă această implicare, alţi colegi îmi spun, sau alte argumente citite, îmi arată că această problemă, adică evaziunea fiscală, este deja în strategia naţională de apărare a ţării. Adică putem să facem anumite reglementări, evident, şi să îmbunătăţeşti lucrurile, dar eu cred că acele lucruri se fac prin lege. Şi cred că ăsta e pasul normal”, a spus Sorin Grindeanu.

„Cine nu-şi face treaba, trebuie să plece acasă“

Acesta a menţionat că, dacă e nevoie de anumite clarificări, pe lupta aceasta contra evaziunii fiscale, fiind trecută deja în această strategie de apărare, „avem nevoie de clarificări suplimentare”.

„Cine nu-şi face treaba, trebuie să plece acasă. Nu există aici nuanţe şi nu există negocieri, din punctul meu de vedere, atâta timp cât am această responsabilitate. Cine nu respectă legea, asta însemnând inclusiv plata impozitelor, trebuie să plătească. Şi trebuie să plătească şi cei care eventual n-au considerat necesar să controleze aceste companii care fac această evaziune”, a mai arătat Sorin Grindeanu.

„Înțelegeri“ asupra reformei fiscale

Întrebat de ce nu s-a făcut reforma fiscală, Sorin Grindeanu a răspuns: „Făcând parte în general din coaliţie sau conducerea coaliţiei trecute, anumite măsuri n-au fost dorite de anumiţi colegi de-ai noştri. Fiind totuşi într-o perioadă electorală, un an, tot votăm de un an de zile, anumite măsuri fiscale n-au fost dorite de colegi de-ai noştri, altele nu le-am dorit noi şi atunci s-a făcut acest acord că un an de zile, aceste lucruri, după ce trece toată această perioadă electorală, să fie puse pe hold. Asta este realitatea. Cine spune altceva, nu spune adevărul”.

Declarațiile lui Nicușor Dan asupra evaziunii fiscale

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat, miercuri, că discuţiile asupra măsurilor luate de guvern pentru reducerea deficitului pornesc de la scenariul ca TVA să nu crească, promisiune făcută în campania electorală.

Președintele a mai declarat anterior că este o mare problemă cu evaziunea fiscală în România și e nevoie ca instituțiile, inclusiv serviciile de informații, să se ocupe de combaterea fenomenului.

Este o discuție dacă e nevoie ca Strategia Națională de Apărare să fie modificată în acest sens într-o ședință a CSAT, a adăugat șeful statului. În 2012, SRI a încheiat un protocol cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, în baza unei hotărâri date de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în 2010.

