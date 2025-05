Partenera lui Nicușor Dan a arătat certificatele de botez ale copiilor: „Copiii sunt botezați, sunt creștini ortodocși, dar nu am făcut din asta marketing sau publicitate”

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan și mama celor doi copii ai acestuia, a prezentat public certificatele de botez ale copiilor.

Mirabela a arătat în direct, în emisiunea „News Pass“ de la B1 TV, în ziua de 15 mai 2025, cele două certificate de botez ale copiilor.

Mirabela a spus că prezintă public aceste documente, deși au caracter personal, pentru a dezminți știrile false care circulă în mediul online cu privire la religia copiilor.

Mirabela a subliniat că ambii lor copii sunt botezați în religia ortodoxă, deci sunt creștini ortodocși, “dar nu am făcut din asta marketing”.

„Am fost mâhnită și sunt în continuare. Au fost campanii, mai multe campanii pe care le-a avut Nicușor și niciodată familia nu a fost atacată și, într-adevăr, în această campanie au fost foarte multe atacuri la familie, iar în ceea ce privește copiii, că nu avem copiii botezați, chiar dacă am declarat în mai multe intervenții că avem copiii botezați, în continuare nu suntem crezuți și de aceea, astăzi, chiar dacă nu trebuie să dovedim nimic nimănui, dar dacă cuvântul nostru nu este suficient pentru români, am venit cu cele 2 certificate de botez ale copiilor, pentru a dovedi că, într-adevăr, copiii sunt botezați, sunt creștini ortodocși, dar nu am făcut din asta marketing sau publicitate“, a explicat Mirabela Grădinaru.

Citește și: David Popovici, criticat dur după ce și-a exprimat intenția de vot: „Să te văd înecat în bazin. Să nu mai ai parte de nici o victorie”