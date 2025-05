MApN: 12 pacienţi pediatrici şi aparţinători ai lor din Gaza, aduşi în România

O aeronavă militară C-27J Spartan din dotarea Forțelor Aeriene Române a decolat aseară, ra 20.00, de pe aeroportul Ramon din Israel, pentru evacuarea a 12 pacienţi pediatrici şi 21 de aparţinători, cetățeni palestinieni. Aeronava a aterizat azi noapte în Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni.

Misiunea de transport aerian a fost solicitată de Departamentul pentru Situații de Urgență, ca urmare a unei cereri formulate, în contextul deteriorării situației de securitate din Fâșia Gaza, de Centrul european de coordonare a răspunsului la situații de urgență, prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății și Autoritatea de Coordonare a Activităților Guvernamentale în Teritorii (Coordination of Government Activities in the Territories – COGAT) din Israel.

După sosirea la București, 11 pacienți vor fi internați, pentru îngrijiri medicale și tratament, în spitale pediatrice din România,. Unul dintre ei va fi preluat, de o aeronavă din Republica Turcia, împreună cu aparținătorul său, pentru tratament asigurat de această țară.

Echipa medicală care a însoțit persoanele evacuate pe timpul zborului către Otopeni a fost formată din personal medical asigurat de DSU, SMURD București și Ministerul Apărării Naționale.

Citește și: Craiova: Lansarea volumului „Oglinda Trecutului” la „Aman“