Înalt general rus, ucis într-un atac cu bombă la Moscova

Un înalt general rus a fost ucis într-un atac cu bombă la Moscova. Serviciile de securitate citate de Tass au confirmat existența unui dispozitiv exploziv improvizat și numele generalului ucis în explozia care a avut loc vineri – Iaroslav Moskalik.

💥/1. This morning, the deputy head of the Main Intelligence Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces, Major General Yaroslav Moskalik, was passing by the Volkswagen Golf when the planted IED was triggered and explosion happened.