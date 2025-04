Se schimbă vremea. Prognoza pentru următoarele zile

Prognoza meteo arată că vremea capricioasă de la începutul lunii aprilie se schimbă, iar în următoarea perioadă temperaturile vor crește. În unele zone, se va ajunge și la temperaturi de 25 de grade, spun meteorologii.

Minimele nu vor mai coborî sub zero grade în următoarele zile, cu excepția depresiunilor. „Doar în depresiuni vor mai coborî sub pragul înghețului, unde pe alocuri se va mai depune brumă și va mai fi îngheț la sol. O încălzire semnificativă care se va menține pe parcursul întregii săptămâni, iar de miercuri încolo va fi vreme deosebit de caldă, în special în regiunile vestice, unde se vor depăși temperaturi de peste 25 de grade Celsius”, a declarat meteorologul Radu Ilea, la Digi24.

