Mircea Dinescu vorbeşte despre inundațiile din 2014, despre care Ponta spune că a salvat Belgradul. Îl acuză pe politician că minte privind despăgubirile

Scriitorul Mircea Dinescu a aflat acum că proprietatea lui din județul Dolj a fost inundată în 2014, în urma unei decizii luate de Victor Ponta, care a spus că astfel a salvat Belgradul.

Contactat de HotNews, scriitorul a negat că a primit despăgubiri în urma inundației, așa cum a susținut candidatul independent la prezidențiale că a acordat.

Mircea Dinescu numește decizia lui Ponta de a deschide Porțile de Fier drept „o măreață faptă de arme împotriva poporului român”. El și-a amintit apoi cum a fost inundată proprietatea sa, care este acum un hotel.

„A crescut apa într-o zi, datorită acestei prostii de a se deschide Porțile de Fier peste noapte. A crescut cu cinci metri apa și am fost nevoiți să luăm o barcă. Am plecat cu o barcă și timp de trei săptămâni am venit cu barca. Datorită vitejiei lui Victor Ponta”, a declarat scriitorul.

În timpul inundațiilor, „apa a intrat în beciuri, dar casa a rezistat pentru că era bine făcută”. În schimb, „căsuțele pe care le închiriasem eu de la Administrația Porturilor au fost afectate, că au putrezit dușumelele. Eu am refăcut casa în patru ani”, și-a amintit Dinescu.

