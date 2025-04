Ponta a dat ordin să fie inundate sate din România pentru a proteja Belgradul, în 2014

În plină campanie electorală, candidatul independent la președinție, Victor Ponta, a făcut o declaraţie surprinzătoare. Fostul premier PSD a mărturisit, la podcastul „Hai, live! cu Turcescu și Andronic”, difuzat miercuri, că în 2014, când era premier al României, iar Serbia a fost lovită de cele mai grave inundații din istoria sa, a preferat ca sate românești de pe clisura Dunării să fie inundate, pentru a proteja Belgradul. Acest lucru i-a adus, de altfel, cetățenia sârbă, acordată de statul vecin, motivul primirii ei fiind mult timp un semn de întrebare pentru public.

Întrebat care a fost motivul pentru care a primit cetățenia sârbă, Ponta a răspuns: „mi-au dat-o că i-am ajutat cu o chestie extraordinară. În timpul inundațiilor am dat ordin peste structurile românești să deschidă Porțile De Fier și în felul ăsta nu s-a inundat Belgrad.”

El a explicat și de ce autoritățile din România nu voiau să facă asta: „pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat, am vorbit cu ISU, am mutat oamenii repede, am dat despăgubiri, nu ați aflat nimic, voi, presa”, potrivit antena3.ro.

„I-am chemat la doișpe noaptea, era într-o vineri noaptea, i-am chemat deci la Guvern pe toți, dimineață la cinci au fost jandarmii și ISU în satele românești de pe Clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de-aia și acum nu mă mai cheamă măcar la un ciolan… Că el întotdeauna e cu ciolanul. Dar i-am dat despăgubiri, i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate. (…) Nu a ştiut nimeni cum a fost chestia asta cu cetăţenia. A fost un lucru pentru care voi fi mândru toată viaţa. În 2014, Vucic a devenit prim-ministru, eu eram deja de doi ani. Şi Serbia a avut cele mai mari inundaţii din istoria lor”, a mai declarat Ponta pentru EVZ.

Victor Ponta a primit cetățenia sârbă în 2018

Victor Ponta, care a fost consilierul onorific al președintelui sârb Aleksandar Vucic, a primit cetățenia sârbă în 2018, potrivit ziarului sârb Blic. La acea vreme, fostul premier a declarat că a primit cetățenie tot onorific, însă în 2021 a revenit asupra acestei afirmații și a spus că legal, are dreptul să candideze și în Serbia, deoarece este cetățean.

Problema unei cetățenii străine a fost ridicată în cazul lui Ponta în cazul depunerii candidaturii pentru alegerile prezidențiale.

Candidatura lui a fost contestată din acest motiv de reprezentantul AUR din ședința Biroului Electoral Central. Fostul premier a anunțat că renunță la cetățenia sârbă înainte de ședința CCR, deși a susţinut că nu există nicio interdicție legală pentru românii cu dublă cetățenie de a candida pentru cea mai înaltă funcție în stat.

Victor Ponta a reacționat pe TikTok

Victor Ponta a reacționat pe TikTok pentru a-și explica decizia de la acea vreme. „Nicio persoană din România nu a fost în pericol — nicio daună majoră nu a apărut pentru satele din zonele riverane. Acțiunea noastră a îndepărtat pericolul pierderii de vieți omenești în zona Belgrad. Am apărat în primul rând cetățenii români și bunurile din România — și am ajutat un vecin aflat în stare critică.”

