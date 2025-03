UE, pregătită să furnizeze un ajutor de urgenţă Myanmarului şi Thailandei după cutremur

Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a anunţat vineri că Uniunea Europeană (UE) este pregătiră să furnizeze un ajutor de urgenţă Myanmarului şi Thailandei în urma ”scenelor sfâşietoare” provocate de un cutremur de magnitudinea 7,7, relatează AFP.

”Scene sfâşietoare în Myanmar şi Thailanda după cutremurul devastator. Mă gândesc la victime şi familiile lor”, scrie ea pe X.

”Sateliţii Copernicus ajută deja salvatorii”, anunţă preşedinta Comisiei.

”Suntem pregătiţi să oferim o susţinere suplimentară” , anunţă ea, exprimându-şi ”solidaritatea” faţă de cele douăţări.

