Cum este sărbătorită Ziua Internațională a Femeii în întreaga lume

Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită de la o țară la alta, fiind marcată prin diverse tradiții și obiceiuri.

Inițial susținută și fondată de femei, Ziua Internațională a Femeii este o zi globală pentru a sărbători progresele economice, politice și sociale ale femeilor și a evidenția pașii care trebuie să fie făcuți pentru a atinge paritatea de gen. Desfășurată anual pe 8 martie, Ziua Internațională a Femeii crește în fiecare an, pe măsură ce femeile din întreaga lume fac o pauză pentru a reflecta și a face planuri pentru schimbare, purtând adesea violet pentru a simboliza dreptatea și demnitatea și verde pentru speranță.

Pe 8 martie 2025, Ziua internațională a femeii este sărbătorită având tema ‘Pentru toate Femeile și Fetele: Drepturi. Egalitatea.

Începuturile Zilei Internaționale a Femeii

În februarie 1909, bazele Zilei Internaționale a Femeii au fost puse sub forma unei „Zilei Femeii” organizată ca răspuns la o grevă pe scară largă a lucrătorilor din New York pentru salarii mai bune, ore mai scurte, condiții de muncă îmbunătățite și drepturi de vot.



Inițial o zi națională marcată în SUA, ideea a devenit rapid internațională. A fost adoptat pentru prima dată de țările europene după ce, la Conferința Internațională a Femeilor Muncitoare din Danemarca din 1910, socialista germană Clara Zetkin a propus ideea unei zile permanente în anul calendaristic în care femeile să-și facă auzită vocea. Prima zi internațională a fost sărbătorită în 1911, deși data de 8 martie despre care știm că nu va fi stabilită decât în ​​timpul Primului Război Mondial. Sărbătorită și oficializată de Națiunile Unite în 1975, în fiecare an ONU adoptă acum o temă ca modalitate de a evidenția o problemă specifică și de a concentra atenția.

Ziua Internațională a Femeii este o sărbătoare oficială în mai multe locuri și este observată pe scară largă în multe altele. În funcție de locul în care vă aflați, sărbătorile variază de la oferirea și primirea de cadouri până la demonstrații politice și proteste, potrivit www.ef.com.

Italia

Pe 8 martie, femeilor li se dau în mod tradițional ciorchine de mimoze mici și galbene; simbolul ales al Zilei Internaționale a Femeii în această țară. De asemenea, văzută ca simbolizează puterea feminină, este obișnuit ca femeile să-și transmită izvoarele de mimoze una alteia ca un semn de solidaritate feminină. Fiind o țară orientată spre mâncare, veți găsi prăjituri și paste create cu culori galbene vibrante, care să semene cu floarea!

România

În România, Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită într-un mod similar cu Ziua Mamei, oferind un motiv pentru ca oamenii, în special bărbații, să-și recunoască mamele, bunicile și prietenele, oferindu-le felicitări și flori.

Statele Unite ale Americii

Ziua Internațională a Femeii nu este o sărbătoare oficială în Statele Unite, deși luna martie este cunoscută drept Luna istoriei femeilor; o perioadă de timp pentru a atrage atenția asupra realizărilor femeilor de-a lungul istoriei, atât din trecut, cât și contemporan. Pe 8 martie, capitalele găzduiesc mitinguri, conferințe și evenimente de afaceri care reunesc conversații și lideri de gândire în jurul acestui subiect.

Rusia

Deși data a fost o sărbătoare națională oficială în Rusia din 1918, semnificația sa inițială pare să fi uitat în mare măsură rădăcinile sale politice, recunoscând în schimb femeile în termeni generali prin dăruirea de cadouri.

China

În timp ce Ziua Fetei este 7 martie în China, țara a recunoscut Ziua Internațională a Femeii din 1949. Pe 8 martie, angajatorii sunt încurajați – deși nu sunt obligați – să acorde personalului de sex feminin o jumătate de zi liberă. Cu toate acestea, există și o latură comercială puternic înrădăcinată în ziua de azi, în care bărbații sunt încurajați să cumpere cadouri pentru femeile din viața lor.

Australia

Australienii au marcat Ziua Internațională a Femeii de zeci de ani, deși marșurile au devenit deosebit de răspândite de la începutul anilor 1970. Ziua în sine se desfășoară în toată țara, cu o varietate de discuții, mic dejun și evenimente cu femei proeminente din domeniile lor, vorbind public pentru a cere mai multă reprezentare, egalitate și diversitate la nivel general.

Spania

După succesul neașteptat de mare al grevei generale din Spania din 2018, în care peste 5 milioane de oameni au ieșit timp de 24 de ore, țara continuă să iasă în stradă. În timp ce o grevă în masă nu este neapărat în centrul viitoarelor Zile Internaționale a Femeii, poporul spaniol are obiectivul clar de a se concentra tot mai mult pe drepturile femeilor și fetelor.

Regatul Unit

Desfășurat pe parcursul a trei zile la Londra, inclusiv Ziua Internațională a Femeii, festivalul Women of the World prezintă vorbitori, activiști și interpreți care se unesc pentru a aborda problemele cu care se confruntă femeile la nivel global. Fondată în Marea Britanie, WOW are acum festivaluri surori în alte părți ale lumii, cu discuții și expoziții care se împletesc și se hrănesc reciproc sub un singur nume.

Tradiții și simboluri asociate cu 8 Martie

De 8 Martie, femeile sunt în prim plan și primesc daruri de la cei dragi.

Flori și cadouri – Florile, în special lalelele, trandafirii și mimoza, sunt simboluri ale recunoștinței și aprecierii pentru femei.

Felicitări și mesaje – În multe țări, femeile primesc felicitări scrise sau digitale, cu mesaje de apreciere.

Evenimente și marșuri – În multe locuri, se organizează demonstrații pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen.

Recunoașterea femeilor remarcabile – Se acordă premii și distincții femeilor care au contribuit semnificativ la dezvoltarea societății.

Ziua de 8 Martie este mai mult decât o zi de oferit flori și cadouri – este un moment de reflecție asupra progresului realizat și a drumului rămas de parcurs pentru egalitate de gen. De la mișcările muncitorești ale secolului al XIX-lea până la recunoașterea globală de astăzi, această zi rămâne un simbol al luptei continue pentru drepturile femeilor din întreaga lume.

