SUA ia în calcul varianta revocării „statului protecției temporare” pentru ucrainenii care au fugit de război

Statele Unite analizează o revocare a ”statutului protecţei temporare” (Temporary Protected Status) acordat unui număr de aproximativ 240.000 de ucraineni care au fugit din Ucraina după invazia rusă de la 24 februarie 2022. Această revocare ar putea avea loc în luna aprilie.

Trei organizații au depus zilele trecute o acțiune în justiție pentru a bloca încercarea administrației Trump de a pune capăt prematur Statutului de Protecție Temporară pentru persoanele din Haiti și Venezuela care locuiesc în SUA, potrivit NBC.

Donald Trump vrea să retragă acest statut temporar unui număr de 1,8 milioane de migranţi

Preşedintele Donald Trump vrea să retragă acest statut temporar unui număr de 1,8 milioane de migranţi – cubanezi, haitieni, nicaraguani şi venezueleni.

Luna trecută, administrația președintelui Donald Trump a anulat prelungirea TPS până în februarie 2026, care fusese acordată sub președintele Joe Biden, cerând haitienilor să se întoarcă în țara lor până pe 3 august și venezuelenilor până pe 2 aprilie.

Lawyers for Civil Rights, care reprezintă grupurile și patru persoane aflate în țară sub TPS, a declarat că procesul este primul intentat în numele haitienilor din SUA aflați sub TPS. Luna trecută au fost depuse rapid două procese pentru a contesta decizia administrației în numele venezuelenilor.

