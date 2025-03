Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. A fost respinsă contestația fostului candidat la președinție

Călin Georgescu a ajuns astăzi la Judecătoria Sectorului 1. Judecătorii i-au respins contestaţia pe care a depus-o faţă de măsura controlului judiciar, în dosarul în care este cercetat penal pentru şase infracţiuni, printre care instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Decizia instanței cu privire la contestația fostului candidat la președinție a fost amânată de două ori.

Judecătorii au respins contestația lui Călin Georgescu în cazul măsurii controlului judiciar. Decizia este definitivă, potrivit dogi24.ro.

Georgescu are mai multe obligații și interdicții

După ce judecătorii au analizat solicitarea făcută de avocații lui Călin Georgescu, astăzi trebuie să decidă dacă fostul candidat rămâne cu măsura controlului judiciar. Georgescu are mai multe obligații și interdicții. El trebuie să se prezinte la poliție o dată pe săptămână, nu are voie să părăsească țara, să folosească sau să dețină arme și, de asemenea, acesta nu are voie să facă postări cu mesaje legionare, fasciste, xenofobe sau rasiste pe rețele sociale.

Călin Georgescu, acuzat de șase infracțiuni

Călin Georgescu este acuzat de șase infracțiuni, printre care fals în declarații, tentativă la instigare de acțiuni contra ordinii constituționale, dar și comunicarea de informații false.

