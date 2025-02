Președintele PSD Constanța, reținut în dosarul șpăgilor din Portul Constanța

17 indivizi au fost reținuți în cadrul dosarului de corupție din portul Constanța, procurorii anunțând că doresc că aceștia să fie arestați preventiv.

Președintele PSD Constanța, Ion Dumitrache, se află printre persoanele reținute în dosarul de corupție în care DNA a făcut percheziții ieri în Portul Constanța.

Ceilați inculpațoi sunt:

Vasile Costea

George Vișan

Jean Paul Tucan

Eugen Bogatu

Aurelian Pilca

Ion Dumitru

Marius Stamat

Laurențiu Țăranu

Florin Laurențiu Chirilă

Luciana Izabel Mocanu

Luminița Boja

Cătălin Crețu

Petrică Buduru

Daniel Lilian

Munur Aktimur

Cătălin Viorel Cristea.

Anchetatorii vorbesc despre șpăgi de peste 6 milioane de euro, date pentru obținerea de contracte de mentenanță, bunuri și servicii în port. Toate au fost înregistrate video și audio de investigatori sub acoperire.

La dosar sunt sute de ore de interceptări în care procurorii DNA București spun că au văzut cum erau împărțite șpăgile. Cel puțin 300.000 de euro, bani marcați, s-ar fi tranzacționat pentru obținerea de beneficii, terenuri în Portul Constanța, contracte de mentenanță sau servicii.

Marius Voineag, procuror-șef DNA: „Ăla e un dosar pornit acum un an de zile, după părerea mea, cel mai de impact dosar pe care l-am avut la nivel de conținut. Avem zeci de persoane și cred că e pentru o dată, măcar pentru ultimii 20 de ani, am făcut curățenie în Portul Constanța. E o mare vulnerabilitate, pentru că, așa cum am perceput noi ca urmare a acestui dosar, e vorba de rețele care aparent nu se înțeleg, dar de fapt se înțeleg complet, și scopul e unul singur: să facă bani. Asta înseamnă că beneficiază și de paliere de protecție.”

Metodele folosite pentru a da șpăgile

Procurorii anticorupție au apelat la un investigator sub acoperire, despre care anchetatorii susțin că ar fi primit șpăgile de zeci de mii de euro de la oamenii de afaceri. De fiecare dată, investigatorul relata detalii despre încercarea de corupere a funcționarilor, apoi preda banii Direcției Naționale Anticorupție, transformându-i astfel în probe ale acuzării.

Oamenii de afaceri nu se sfiau să îndese în pungi de cadouri zeci de mii de euro, presupusa mită pentru decidenți din port, în fapt, investigatori sub acoperire.

Buduru Petrică: „Să vă fac un cadou… un parfum. Da? Și sub… dedesubt e o mulțumire a mea. (…) Pe urmă îmi spuneți ori de câte ori… E bine așa?”

Investigator sub acoperire: „Da.”

Buduru Petrică: „Vă pun zece… Bine? …… Vă arăt parfumul… că e parfum, da? Mie mai mult îmi convine așa. Și ori de câte ori e ceva nevoie, îmi spuneți.”

Rând pe rând, suspecții au fost aduși la DNA București pentru audieri.

Ion Dumitrache s-a suspendat din funcțiile politice

Liderul organizației municipale PSD Constanța, Ion Dumitrache, și-a petrecut noaptea în arestul poliției, după ce procurorii DNA au emis pe numele lui o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.

Este suspectat, pe de o parte, că și-a folosit influența politică pentru a-și favoriza interesele comerciale, el fiind însuși implicat în afacerile din Portul Maritim Constanța. Ba chiar este acuzat că ar fi încercat să facă presiuni asupra directorului general al Administrației Porturilor Maritime Constanța pentru a numi într-o funcție-cheie o protejată care ar fi asigurat, de asemenea, spun anchetatorii, interesele în port. Și nu în ultimul rând, este suspectat de dare de mită, pentru că această ofertă de post a fost apreciată de anchetatori ca fiind mită sadea. El urmează să ajungă în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă.

Inculpații au fost împărțiți în două loturi

Însă, marți dimineață, un prim lot de șapte oameni de afaceri, între care și Petre Buduru, fostul om de fotbal, au ajuns la Tribunalul București, acolo unde același procuror care anchetează acest caz de corupție fără precedent a cerut arestarea preventivă a tuturor celor șapte oameni de afaceri acuzați de dare de mită. Iar un al doilea lot, format din alte nouă persoane, între care și angajați ai Administrației Portuare, inclusiv directorul comercial al administrației, va ajunge în curând, de asemenea, în sala de judecată.

Așadar, după o zi întreagă de percheziții și audieri la DNA, procurorii care investighează acest scandal uriaș de corupție din Portul Maritim Constanța încearcă să îi convingă pe judecători că locul acestor suspecți acuzați de corupție, de plata unor șpăgi sau de promisiunea unor șpăgi uriașe de milioane de euro, este în spatele gratiilor și că ei trebuie să rămână, cel puțin pentru următoarele 30 de zile, în arestul poliției.

