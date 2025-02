22.000 de conturi de TikTok din Turcia ar fi făcut campanie electorală pentru AUR și Călin Georgescu

Europarlamentarul Cristian Terheș a spus luni seară la Antena3 că peste 22.000 de conturi de TikTok din Turcia au făcut campanie electorală pentru AUR și Călin Georgescu la alegerile din noiembrie 2024.

Terheș a făcut parte din comisia pentru apărarea democrației a Parlamentului European, care a dezbătut luni un raport francez despre manipularea alegerilor din România.

„Țineți minte boții ăia de aveai zeci de mii de comentarii pe secundă, al căror rol era să împingă postările?“

„TikTok spune că a identificat 4.453 de conturi operate din Turcia pentru AUR și pentru Călin Georgescu în 17 decembrie. TikTok face update pe 7 ianuarie și spune că, în urma anchetei, de la cele 4.453 s-au găsit 22.764 de conturi operate din Turcia, conturi cu două sau trei clipuri. Țineți minte boții ăia de aveai zeci de mii de comentarii pe secundă, al căror rol era să împingă postările? Aceste conturi au fost operate din Turcia, un stat în afara UE, un stat care ne e prieten. Întrebarea e cine a plătit? O terță parte a plătit, a spus TikTok, dar nu a putut identifica cine a plătit concret, aici e atributul statului român”, a spus Cristian Terheș la Antena3.

„Dacă România are 9 milioane de useri azi pe TikTok, din 19 milioane, și ai cel puțin 300.000 de conturi pe care TikTok spunea zilele trecute, într-un comunicat de presă, că au fost eliminate ca urmare a faptului că au fost folosite în mod special pentru inducerea în eroare a utilizatorilor, ca urmare stai și te întrebi: am avut sau nu am avut cu adevărat alegeri libere și corecte?”, a spus europarlamentarul.

Microinfluencerii care au luat bani pentru campanie electorală, dar nu au spus

El a amintit că Georgescu a declarat zero chetuieli în campania electorală, iar acesta este motivul pentru care au fost anulate alegerile, alături de motivul manipulării pe TikTok. El a mai spus că 130 de microinfluenceri au fost folosiți în campania lui Călin Georgescu.

„E o problemă că un microinfluencer face campanie electorală? Nu. E liber să facă. E o problemă că e plătit cu bani și face campanie pe perioada campaniei fără să spună. Au fost manipulați algoritmii în masă într-un mod care a dezinformat”, a mai spus Terheș.

