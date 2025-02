14 ani de puşcărie pentru manelistul care şi-a închis iubita în portbagaj şi a dat foc maşinii

Manelistul Gheorghiță Sava, zis „Gicuță din Apărători“, a fost condamnat de Tribunalul București la 14 ani și 4 luni de închisoare după ce, în urmă cu doi ani, a încercat să-și ucidă iubita.

Pe 3 februarie 2023, drogat și beat ffind, manelistul şi-a închis partenera în portbagaj, a condus până la un teren viran din zona Trapezului, pe Drumul Lunca Cetății, iar acolo a incendiat mașina, ca să o omoare pe femeie și să distrugă toate urmele. După ce a comis fapta, manelistul s-a ascuns în apropierea unei benzinării, pe Drumul Lunca Dochiei.

Femeia a sunat la 112 şi a cerut ajutorul

Din fericire, tânăra nu s-a pierdut cu firea. A sunat din portbagaj la 112, iar poliţiştii au reuşit să o salveze în ultima clipă din maşina în flăcări.

Operatorul 112 de la Poliţia Capitalei, care a preluat de la STS apelul femeii sechestrate, a povestit că din vocea colegei de la STS a înţeles că este un caz complicat. „Aveam pe linie deja dispecerul de la Rutieră şi pe cel care se ocupă de acest sector, ca să avem cu toţii informaţiile în timp real. Nu era timp de pierdut! (…) maşina era în mers, aşa că am început să o urmărim pe traseu. Colegii din teren au pornit imediat pe urmele lor. Între timp:…. «Haideţi, veniţi, vă rog! A oprit maşina şi mi-e frică să nu vină şi să mă vadă cu telefonul, că o să mă omoare». Au fost cele mai răvăşitoare cuvinte pe care le-am auzit vreodată! După asta a închis… Am crezut atunci că o se întâmple o tragedie“, a povestit atunci operatorul 112. Acesta a precizat că femeia a revenit, dar a auzit-o strigând: „A dat foc la maşină!“. Tot atunci şi-a auzit colegii strigând „Poliţia“.

Salavată de poliţişti din maşina în flăcări

MAI a postat şi experienţa unuia dintre agenţii de la Rutieră care au căutat efectiv maşina.

“Din aproape în aproape, am înţeles unde sunt. Cunoşteam zona, aşa că în câteva minute eram acolo! Eram deja cu faza lungă şi cu girofarul pornit, aveam lanterne, aşa că în câteva momente am văzut maşina, abandonată pe un câmp, cam la 50 de metri de drum. Când ne-am apropiat, imaginea era ca dintr-un film de groază… maşina era incendiată la interior, iar din portbagaj se auzeau ţipetele disperate ale femeii! I-am strigat şi eu la rândul meu „Poliţia!!”, ca să ştie că am venit să o salvăm.

Nici nu ştiu cum am deschis şi cum am scos-o de-acolo, era foarte speriată, dar coerentă, era curajoasă! Din curajul acesta şi-a adunat puterea de a lupta, de a face ce trebuie ca să se salveze. Tot ea ne-a ajutat cu date să-l putem identifica pe agresor“, a povestit agentul.

După 10 minute, a fost prins şi agresorul.

