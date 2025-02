Ministrul Mediului respinge planul de reorganizare a Romsilva propus de conducere și cere demisia unora dintre cei 99 de directori

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunţat că a respins planul de reorganizare propus de conducerea Romsilva, care prevedea reducerea a 1.200 de locuri de muncă până la finalul anului, dar cea mai mare parte erau pădurari, informează Hotnews. Ministrul afirmă că trebuie să plece toţi cei care, ani la rând, au asistat la declinul Regiei Naţionale a Pădurilor şi cere demisia mai multori directori. „Reorganizarea Romsilva începe de sus în jos”, a transmis Fechet.

„Există o singură metodă prin care însănătoşim Romsilva: să plece acasă toţi cei care au avut decizia în mâinile lor, dar au asistat pasiv, ani la rând, la declinul Regiei Naţionale a Pădurilor! Cer public demisia directorilor de la Departamentele Economic, Fond Forestier, Investiţii şi Comercial”, a scris pe Facebook, Mircea Fechet.

„Reorganizarea Romsilva începe de sus în jos!“

Acesta a transmis că se aşteaptă ca „toţi directorii de la Direcţiile Silvice în dreptul cărora s-au acumulat în ultimii ani minusuri în loc de plus valoare adusă Regiei, să îşi scrie demisiile şi să le înainteze conducerii în cel mai scurt timp”.

„Reorganizarea Romsilva începe de sus în jos! Acesta este şi unul dintre motivele pentru care am respins propunerea pe care am primit-o din partea conducerii Regiei, căreia i-a luat o săptămână să schiţeze un plan de redresare mult mai puţin ambiţios decât ce are nevoie acum Romsilva. Un plan prin care, până la sfârşitul anului, 1.200 persoane şi-ar pierde locurile de muncă, dintre care mai bine de jumătate ar fi pădurari, şi care a luat în calcul inclusiv tăierea unor posturi vacante”, a mai transmis ministrul Mediului.

Potrivit acestuia, astfel de măsuri nu salvează Regia, cel mult prelungesc momentul până se atinge pragul dezastrului.

„Nu am acceptat propunerea Regiei pentru că nu respectă niciunul dintre principiile pe care le-am anunţat şi care sunt pilonii de bază pe care vreau să aşezăm noua structură pe care o creionăm la Romsilva: eficienţă, respect pentru munca oamenilor din teren, care ţin instituţia în picioare, plus valoare! Voi veni cu un plan curajos, prin care să aplicăm formula managementului performant tuturor direcţiilor silvice, pentru că ştiu că acest lucru este posibil, iar eu sunt convins că soluţiile pe care le-au găsit directorii de Direcţii Silvice pe plus, cu care am avut o discuţie foarte bună azi, vor da rezultate”, a mai transmis ministrul Mediului.

„Romsilva are nevoie de o reformă profundă, nu de măsuri superficiale”

Fechet susţine că „Romsilva are nevoie de o reformă profundă, nu de măsuri superficiale”.

„Ce îmi doresc este să sprijinim şi să îmbunătăţim activitatea pădurarilor, nu să le punem beţe în roate, nu să le punem securea deasupra capului. Nu voi întârzia în a corecta dezechilibrele legislative care au permis situaţii inexplicabile, care sfidează bunul-simţ. Lucrăm la modificarea Statutului Personalului Silvic, care elimină definitiv privilegiile. De asemenea, creionăm Hotărârea de Guvern care transformă în literă de lege principiile pe care le-am anunţat pentru noua structură a Romsilva. Nu dau înapoi niciun milimetru de la ce mi-am asumat, pentru că Regia şi Direcţiile Silvice trebuie conduse de profesionişti, de oameni care au arătat că ştiu ce au de făcut. Şi nu mă voi opri până nu mă asigur că pădurile noastre au un aliat de nădejde în Romsilva”, a mai transmis ministurl Mediului.

Bucătar-șef angajat la Romsilva, recompensat cu spor de bucătărie de până la 100% din salariul de bază

Mircea Fechet spune că anumite bonusuri vor fi tăiate. În contractul colectiv de muncă apar 17 astfel de bonificații, printre care un spor pentru condiţii de stres, luat de anumiți directori.

Dar și un așa numit spor de bucătărie, pe care îl ia bucătarul șef al Complexului Silva, hotelul pe care Romsilva îl deține. Acest bonus este de cel mult 100% din salariul de bază.

„Fie că ne referim la tot felul de prime, bonificații, la premii, pensionare sau cu alte ocazii, am dispus de astăzi să discute cu reprezentanții sindicatelor, să discute cu reprezentanții angajaților și să se asigure că astfel de sume nu se vor plăti în anul 2025 și nu se vor plăti nici în viitor. Dacă îmi spuneţi că un bucătar ia un spor că e stresat la locul de muncă, eu cred că bucătarul se poate descurca şi fără spor, iar dacă nu îi convine se poate angaja bucătar la restaurantul de peste drum”, a spus Fechet.

Romsilva are 99 de directori

Ar urma să fie redus şi numărul directorilor, care acum sunt 99.

Iar direcțiile silvice care au suferit pierderi anul trecut, adică aproape jumătate din cele 41, ar putea fi desfiinţate. La fel și cele care dețin prea puține hectare de pădure. Ministrul s-a declarat nemulțumit și de salariul directorului Romsilva, pe care îl consideră nejustificat de mare – 44 de mii de lei brut, adică 5000 de euro net.



„În cadrul acestei discuții cu domnul ministru noi am demarat discuții cu sindicatul privind modificarea contractului colectiv de muncă și punerea lui, aducerea la realitatea anului 2025”, a dclarat Marius Siiulescu, directorul Romsilva.

Conducerea Regiei de Păduri are la dispoziție o săptămână să vină cu propuneri concrete. Romsilva este unul dintre cei mai mari angajatori de la stat, cu aproape 15 mii de lucrători.

