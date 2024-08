Şeful şi adjunctul unui post de poliţie, acuzaţi că au reţinut ilegal doi adolescenţi şi i-au bătut

Şeful şi adjunctul unui post de poliţie din judeţul Hunedoara sunt acuzaţi că ar fi reţinut ilegal şi ar fi bătut doi adolescenţi. Părinţii băieţilor vin cu certificate medico-legale ca probe şi cer acum dreptate în justiţie, informează Observatornews.

Cei doi băieți, de 14 şi 15 ani, ar fi fost luaţi în cătuşe în timp ce se jucau în fața blocului. Oamenii legii i-ar fi suspectat că au participat la un furt din casa unei bătrâne.

„La un moment dat am văzut că nu mai sunt copiii. L-am întrebat pe ăla mare unde sunt copiii şi zice “tati i-a luat poliţia pentru câteva minute să pună ţigle pe casă“. Am stat de o jumătate de oră, am văzut că nu mai vine”, a declarat Gheorghe Cardoş, tatăl unuia dintre copii agresaţi.

„M-am urcat în maşină şi ne-am dus la secţia de poliţie. Tot am văzut că nu îi mai scoate afară, deci nu îi lasă să iasă afară”, a declarat Cristina Maria Cardoş, mama unuia dintre copiii agresaţi şi, în acelaşi timp, bunica celuilalt.

Rudele spun că poliţiştii care conduc secţia din Brad, judeţul Hunedoara, i-au dus pe adolescenţi în secţia din comuna Crișcior, fără acordul părinţilor.

„Eu i-am întrebat, au făcut ceva probleme băieţii? Au spart ceva, au furat? El mi-a spus nu, că au nişte ţigle de schimbat”, a mai spus mama.

Loviţi cu bastoanele şi cu electroşocuri

De la secţia de poliţie, cei doi adolescenţi au fost duşi de părinţi la spital, să obţină certificate medico-legale după ce au povestit că au fost loviţi cu bastoanele şi li s-ar fi aplicat electroşocuri. Cazul a fost reclamat şi la primarul localităţii.

„Nu ştiu ce au făcut acei copii, ştiu doar că au venit sptămâna trecută, nici nu am ştiut până săptămâna trecută pentru că am fost plecat, au venit cu părinţii, s-au plâns pentru ceea ce s-a întâmplat. Am auzit că acei copii au fost bătuţi, nu cred totuşi că în zilele noastre se mai poate întâmpla aşa ceva”, a declarat Ovidiu Furdui, primarul comunei Crişcior.

Contactaţi de jurnalişti, poliţiştii au refuzat să ofere lămuriri. Astăzi va începe un proces în acest caz, iar rudele copiilor speră să se facă dreptate.

