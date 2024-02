(VIDEO) Mesajul public al prinţului William, după ce Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer

Prinţul William al Marii Britanii, care a revenit miercuri în serviciul public după operaţia soţiei sale Kate şi după vestea despre starea de sănătate a tatălui său, a mulţumit oamenilor pentru mesajele lor de susţinere după ce Regele Charles a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer, relatează Reuters, potrivit News.ro.

„Apreciem foarte mult bunătatea tuturor, vă mulţumim”, a declarat Prinţul de Wales presei şi publicului, în timp ce sosea la o cină de gală pentru organizaţia caritabilă Air Ambulance din Londra. Printre invitaţi s-a numărat şi actorul hollywoodian Tom Cruise.

The Air Ambulance Service was there for my family at one of the worst times we’ve ever experienced. I can’t thank them enough. A great charity to support.



Their patron Prince William with Tim Cruise at a fundraiser event tonight @AirAmbulancesUK



