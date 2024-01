Ce produse și servicii s-au scumpit în decembrie 2023

Detergenţii, serviciile de apă, canal şi salubritate şi cele poştale se află în topul scumpirilor înregistrate în decembrie 2023, comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În ultima lună a anului trecut, preţul detergenţilor a urcat cu 23,27%, comparativ cu decembrie 2022, cel al serviciilor de apă, canal şi salubritate cu 20,81%, iar al serviciilor poştale cu 16,12%.

S-au scumpit berea și peștele, s-au ieftinit uleiul și făina

În ceea ce priveşte mărfurile alimentare, acestea s-au scumpit, în medie, cu 5,82% comparativ cu decembrie 2022. Cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la bere (14,59%), peşte proaspăt (14,11%) şi alte produse alimentare (13,06%).

Ieftiniri au fost consemnate la ulei comestibil (-27,47%), făină (-26,84%) şi slănină, grăsimi (-25,32%).

Faţă de luna noiembrie a anului trecut, cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete (+4,96%), alte legume şi conserve de legume (+3,27%) şi ouăle (+1,31%).

Pe de altă parte, citricele şi alte fructe meridionale au fost mai ieftine cu 2,73% în decembrie faţă de noiembrie 2023, făina cu 2,67%, iar margarina cu 1,79%.

S-a ieftinit energia electrică, s-a scumpit cea termică

La capitolul mărfuri nealimentare, în decembrie 2023, faţă de decembrie 2022, cel mai mult s-au scumpit detergenţii, plus 23,27%, articolele chimice, cu 16,63% şi articolele de igienă, cosmetice cu 15,44%. În schimb, s-a ieftinit energia electrică cu 14,94%.

Faţă de luna precedentă, în decembrie, energia termică a costat mai mult cu 2,84%, încălţămintea din piele a consemnat un plus de 1,15%, iar autoturismele şi piesele de schimb au fost mai scumpe cu 0,89%. Scăderi au fost înregistrate la combustibili, 1,49%.

Alte scumpiri

În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru apă, canal şi salubritate – plus 20,81%, serviciile poştale – plus 16,12% şi serviciile de îngrijire medicală, 15,28. Potrivit INS, la această categorie nu s-au înregistrat ieftiniri.

În decembrie, faţă de noiembrie, scumpiri au fost consemnate în ceea ce priveşte transportul CFR, plus 8,44%, alte servicii, 1,44%, şi restaurante, cafenele, cantine, plus 1,12%. În schimb, transportul aerian s-a ieftinit cu 3,05%.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna decembrie 2023 la 6,61%, sub ţinta BNR de 7,75%, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5,82%, cele nealimentare cu 5,51%, iar serviciile cu 11,21%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri.

