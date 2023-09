22 de morţi şi oraşe complet inundate după ce un ciclon a lovit sudul Braziliei

Un ciclon extratropical s-a abătut asupra sudului Braziliei, inundând case, scoţând râurile din matcă şi provocând moartea a 22 de persoane.

Autoritățile din statul Rio Grande do Sul au declarat marți că 21 de cadavre au fost găsite pe măsură ce apele inundațiilor se retrag. O altă victimă a fost confirmată în statul vecin Santa Catarina, potrivit autorităţilor locale. Guvernatorul Eduardo Leite a spus că aproximativ 60 de orașe au fost afectate de furtună.

RAW: At least 21 people have died in an extratropical cyclone in southern Brazil, according to the Rio Grande do Sul state's governor. The drone footage shows the town of Mucum, where most of the dead were found. pic.twitter.com/Bqx0xds9lZ